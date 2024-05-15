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İzmir'de dolandırıcılık operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Operasyon sonucunda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir dizi oyuncusu, bir hacker ve 47 suçtan aranan şebeke lideri de bulunuyor.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir merkezli 3 ilde, dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlar arasında 1 dizi oyuncusu, 17 yaşındaki 'Zeus' kod adlı bir hacker ve 5 yıldır firari olan 47 suçtan yakalama kararı bulunan şebeke lideri C.A.'nın da olduğu öğrenildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks villalar kiralayarak kurdukları sistemler ile vatandaşları arayarak kendilerini avukat, hakim, savcı, banka görevlisi, polis ve asker gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan şebekeyi tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler, şebekenin İzmir, Aydın ve Balıkesir'deki adreslerini tespit etti. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu belirlenen adreslere komando destekli operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Suç makinesi çete lideri, sahte avukat kimliğiyle yakalandı

Operasyonda, 5 yıldır firari olan ve 47 suçtan yakalama kararı bulunan şebeke lideri C.A., sahte avukat kimliğiyle yakalandı. Çeşme ilçesinde kiraladıkları lüks villada yakalanan şebeke üyelerinin ise, koruma amaçlı pitbull cinsi köpeklerle emniyeti sağlamaya çalıştıkları tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda, dolandırıcılık maksatlı yüz binlerce kişiye ait kişisel verilerinde olduğu 15 akıllı telefon, 28 laptop bilgisayar, 86 tuşlu telefon, 88 sim kart, 4 masaüstü bilgisayar, 1 çağrı merkezi cihazı, 17 USB hafıza kartı ve 4 harici harddisk ile uyuşturucu maddeler ve aparatları ele geçirildi.

Dizi oyuncusu da gözaltında

Gerçekleştirilen operasyonda, dizi ve filmlerde oynayan bir kadın oyuncunun da olduğu da gözaltına alındığı öğrenildi.

17 yaşında hacker yakalandı

Öte yandan operasyonda, 'Zeus' kod adlı 17 yaşında bir hackerın bulunduğu, Zeus kod adlı çete üyesinin dolandırılacak vatandaşların kimlik ve telefon numarası gibi bilgilerini yasa dışı yollarla elde ettiği ortaya çıktı. 17 yaşındaki hackerın bilgisayarında 'Dolandırılacak' ve 'Dolandırıldı' isimli dosyalar oluşturduğu ve bu dosyalarda çok sayıda vatandaşın bilgileri yer aldığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli sorgulanmak üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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