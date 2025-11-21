Haberler

İzmir'de Dolandırıcı Operasyonu: 11 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde güven timleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 5 farklı dolandırıcılık suçundan toplam 11 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan N.Y. isimli firari dolandırıcı yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari dolandırıcı yakalandı.

Konak ilçesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, dün gerçekleştirilen çalışmalar sırasında 5 farklı dolandırıcılık suçundan toplam 11 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y. isimli şüpheliyi tespit etti.

Yapılan operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR

