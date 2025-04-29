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Görüntü Türkiye'den! Bira için birbirlerini ezdiler

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İzmir'de bir tırın dorsesinin yırtılması sonucu yola saçılan biralar, vatandaşlar tarafından adeta yağmalandı. Biraları toplamak isteyenlerin oluşturduğu kalabalık kısa sürede izdihama dönüştü.

İzmir'de bir tırın dorsesinin yırtılması sonucu yola saçılan biralar, kısa sürede çevredeki vatandaşların akınına uğradı. Olay yerinde toplanan onlarca kişi, yerdeki biraları toplamak için adeta birbirleriyle yarıştı.

"NE TALANCI BİR MİLLET OLDUK"

Yaşanan yoğunluk kısa sürede izdihama dönüşürken, görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Videonun altına "Tam yerine düşmüş", "Yeter ki bedava olsun.İyi bir manzara değil", "Buradaki izdihamı izleyince, İstanbul depreminde yaşanacak kaosu ve yağmayı hayal et", "Ne talancı bir millet olduk" şeklinde yorumlar yapıldı.

Görüntü Türkiye'den! Bira için birbirlerini ezdiler
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Utanç verici. İnsanlar, Gazzelilerin boğazından yıllardır sıcak bir geçmiyor. Onlar, bu ambargoya, bu soykırıma rağmen gelen yiyeceklere ve yardımlara bu şekilde görgüsüzce saldırmıyorlar. Allah korusun bizim insanımız yokluk görmeyedursun değil izdiham yapmak birbirlerini yemekten bile çekinmez. Yazık bir de çile benzeyen bir içecek içinnnn

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Haber YorumlarıSelimk:

ahlak, ar, utanma kalmamış.

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Haber YorumlarıDevran Demir:

5 tl olan birayı 150 tl 80 kat vergiyle satarsınız sonuç bu yamyamlık

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

İZMİRİN YÜZDE 70 İ ÖZGÜR ÖZEL VE EKO SEVDALISI OLUNCA EKO HIRSIZLIĞI ONLARADA AŞILAMIŞ

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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

bedava bişiy olsunda ne olursa olsun ??

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Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

insanları bu duruma düşürenlerin utanması gerekirken yaptıklarını kınıyorlar elbette ki doğru deil ama ülkenin durumu bu işte, biranın 4 te 3 nü müslüman ülkenin Hazine kasasına girip ordan diyanete aktarılır ve diyanette bu para haram demez yer içerse bu insanları kınamayın

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Chp nin vaadi gerçek olmuş işte , keşke sahte içki olsaymış…

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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

sırtlan sürüsü

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Haber YorumlarıMetin Korkmaz:

b.k çukuru İzmir

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Haber YorumlarıVatansever:

izmiiiiiiir

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