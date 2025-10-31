İzmir'de Bir Haftada 718 Aranan Şahıs Yakalandı

İzmir'de polis ekipleri tarafından bir haftada kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 718 kişi yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 24-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 231 hükümlü ile adli para cezası ve ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 487 kişi olmak üzere toplam 718 kişi yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda; 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 15 kişi, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası bulunan 30 kişi, 5 yıl ve altı hapis cezası bulunan 186 kişi olmak üzere, toplam 231 hükümlü gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildiği öğrenildi. - İZMİR