Haberler

İzmir'de Bir Haftada 718 Aranan Şahıs Yakalandı

İzmir'de Bir Haftada 718 Aranan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 718 kişi yakalandı. Emniyet ekipleri, aranan şahısların yakalanması için yoğun çaba sarf ediyor.

İzmir'de polis ekipleri tarafından bir haftada kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 718 kişi yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 24-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 231 hükümlü ile adli para cezası ve ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 487 kişi olmak üzere toplam 718 kişi yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda; 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 15 kişi, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası bulunan 30 kişi, 5 yıl ve altı hapis cezası bulunan 186 kişi olmak üzere, toplam 231 hükümlü gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Gelinin istediği mehir krize neden oldu

Gelinin istediği mehir krize neden oldu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.