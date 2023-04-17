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İzmir'de bir garip olay: Eşyalarının çalındığını polisten öğrenince şoke oldular

İzmir'de bir garip olay: Eşyalarının çalındığını polisten öğrenince şoke oldular

3. Sayfa Haberleri

İzmir'in Bergama ilçesinde ev sakinleri uykudayken eve giren hırsızlar, önlerine gelen ne varsa aldı.

İzmir'in Bergama ilçesinde ev sakinleri uykudayken eve giren hırsızlar, önlerine gelen ne varsa aldı. Hırsızlar evden çıktığı sırada polis ekiplerince kıskıvrak yakalanırken, ev sakinleri eşyalarının çalındığını polisten öğrenince şoke oldu.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, farklı ilçeden geldikleri ve çok sayıda hırsızlık kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler E.T. ve H.T.'yi takibe aldı. İki hırsız gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir eve, ev sakinleri uykuda olduğu sırada girdi. Önlerine gelen ne varsa yanlarında getirdikleri spor çantasına dolduran hırsızlar tam evden çıkarken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Ev sakinleri hırsızlık mağduru olduklarını, çalınan eşyalarını teslim etmek isteyen polislerden öğrenince şoke oldu.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Bergama İzmir 3. Sayfa Haberler

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