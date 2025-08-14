İzmir'de Basmane Çukuru'nda Yangın: İki Otomobil Yandı, Bir Şüpheli Gözaltında

İzmir'de Basmane Çukuru'nda Yangın: İki Otomobil Yandı, Bir Şüpheli Gözaltında
İzmir'in Konak ilçesinde Basmane Çukuru'nda çıkan yangın, çevre otoparka sıçradı ve iki otomobilde büyük hasara yol açtı. Olayda bir şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde "Basmane Çukuru" denilen boş alanı çevreleyen duvar kenarında çıkan yangın İzelman'ın yol kenarı otoparkına sıçradı. İki otomobilin yandığı olayda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yangın saat 08.00 sıralarında farkedildi. Basmane Çukuru'nu kapatan tahta bloklu duvar bir anda yanmaya başladı. Alevler, duvarın diğer tarafında İzelman'ın işlettiği 1362 Sokak'taki yol kenarı otoparkına sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi otopark görevlileri ile çevredeki esnaf yaptı. Bu arada, Hürriyet Bulvarı'nda görevli iki trafik polisi, Basmane Çukuru alanında bir şahsın koşarak uzaklaştığını fark etmesi üzerine alana girerek kaçan şahsı yakaladı. Polislerin, çevre esnafının yangın söndürme tüpleri ve kovalarla müdahale ettiği alevler kısmen kontrol altına alınırken, alevlerin sıçradığı park halindeki iki otomobil yanarak büyük hasar aldı. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın tamamen söndürüldü. Yanan araçların sahipleri olay yerinde şaşkın halde olan biteni anlamaya çalışırken, bir İzelman görevlisinin de yangına müdahale sırasında hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçarken yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

