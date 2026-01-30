Haberler

İzmir'de 12 milyon 720 bin kaçak makaron ele geçirildi

İzmir'de 12 milyon 720 bin kaçak makaron ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de jandarma tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 12 milyon 720 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

İzmir'de jandarma ekiplerince düzenlenen 2 ayrı operasyonda, piyasa değeri 7 milyon 500 bin TL olan toplam 12 milyon 720 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte tütün mamullerinin üretimi ve satışına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İzmir ve Menderes Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde belirlenen adreslere iki ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; Bornova ilçesinde 5 milyon 470 bin, Menderes ilçesinde ise 7 milyon 250 bin adet olmak üzere toplam 12 milyon 720 bin adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 7 milyon 500 bin TL olduğu belirlendi. Operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır

"1 numara" dünyaya ilan etti: Ordu hazır, vur emri bekleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Kars'ta asansör boşluğuna düşerek ölen gencin cesedi, 2 gün sonra bulundu

Kayıp olarak aranan genç, imza için gittiği kurumda ölü bulundu
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı