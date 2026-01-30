İzmir'de 12 milyon 720 bin kaçak makaron ele geçirildi

İzmir'de jandarma ekiplerince düzenlenen 2 ayrı operasyonda, piyasa değeri 7 milyon 500 bin TL olan toplam 12 milyon 720 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte tütün mamullerinin üretimi ve satışına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İzmir ve Menderes Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde belirlenen adreslere iki ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; Bornova ilçesinde 5 milyon 470 bin, Menderes ilçesinde ise 7 milyon 250 bin adet olmak üzere toplam 12 milyon 720 bin adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 7 milyon 500 bin TL olduğu belirlendi. Operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - İZMİR