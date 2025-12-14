Balkondaki halıyı çaldı

İzmir'in Buca ilçesinde bir kadın, gözüne kestirdiği giriş kattaki evin balkonunda asılı halıyı saniyeler içinde çalarak kayıplara karıştı. O anlar anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen kimliği belirsiz bir kadın, gözüne kestirdiği giriş kattaki bir evin balkonuna yöneldi. Şüpheli kadın, balkon demirlerinde havalandırmak amacıyla asılı bulunan halıyı askıdan çekip aldı. Çaldığı halıyı kucağına alan şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadının yürüdüğü, halıyı aldığı ve bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı. - İZMİR