Bahçe sınırı tartışması vahşetle bitti, komşusunu öldürüp intihar etti

Bahçe sınırı tartışması vahşetle bitti, komşusunu öldürüp intihar etti
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İzmir'in Foça ilçesinde komşular arasında bahçe sınırı nedeniyle tartışma çıktı. 75 yaşındaki adam, 63 yaşındaki komşusunu tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

İzmir'de önceki gece Yeni Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Taşçı Sitesi Zorer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Nihat Ali Fırat ile 63 yaşındaki komşusu Adnan Güngör arasında bahçe sınırı nedeniyle tartışma çıktı.

KOMŞUSUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Nihat Ali Fırat, kendisine ait tabancayla komşusu Adnan Güngör'e ateş etti. Adnan Güngör olay yerinde hayatını kaybederken, Nihat Ali Fırat aynı tabancayla intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Adnan Güngör ve Nihat Ali Fırat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCüneyt Coşkun:

Burası dünya, ne çok kıymetlendirdik. Oysa bir tarla idi; ekip biçip gidecektik.

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Haber YorumlarıCüneyt Coşkun:

Artık barışabilirsiniz ikiniz de aynı metrekare toprağa sahipsiniz. Mal mülk toprak için nefis yapmaya gerek yok nasılsa filmin sonunda hepimiz toprak sahibi olup toprağa karışıcaz.

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