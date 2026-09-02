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İzmir'de 92 aranan yakalandı, 72 tutuklandı

İzmir'de 92 aranan yakalandı, 72 tutuklandı
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İzmir'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 92 aranan şahıs yakalandı; 72'si tutuklandı. Ayrıca, 868 gram narkotik madde ve 6 bin 890 uyuşturucu hap ele geçirildi, 110 kişiye adli işlem yapıldı.

İzmir'de polis ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 92 şahıs yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 72'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ayrıca çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelinde geniş çaplı denetim ve şok uygulamalar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 868,76 gram narkotik madde ile 6 bin 890 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir tacirlerine geçit vermeyen ekipler, 19 şahsa 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 91 şahsa ise 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından adli işlem yaptı.

Öte yandan, asayiş ekiplerinin yürüttüğü titiz saha çalışmaları neticesinde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 92 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 72'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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