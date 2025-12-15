İzmir'de alkollü sürücünün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin çarptığı 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Caher Dudayev Bulvarı'nda, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Y. (44) idaresindeki 35 KDY 15 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Müjgan Burhanoğlu'na (82) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burhanoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Onur Y.'nin alkollü olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - İZMİR