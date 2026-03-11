Haberler

İzmir'de 3 yaşındaki oğlunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı

Güncelleme:
İzmir'de küçük oğlunu alkol masasında oturtarak sosyal medyada paylaşan baba B.K., polis ekipleri tarafından yakalandı. 3 yaşındaki çocuğun babası olduğu öğrenilen B.K., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İzmir'de küçük yaştaki oğlunu alkol masasına oturtarak görüntülerini sosyal medyada paylaşan baba, polis ekiplerince yakalandı.

Sosyal medya platformlarında bir çocuğun alkol masasında yer aldığı görüntülerin yayılması üzerine emniyet birimleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda videoyu paylaşan kişinin B.K. (53) olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi Karabağlar ilçesindeki iş yerinde yakalayarak emniyete götürdü. Soruşturma kapsamında, videoda yer alan 3 yaşındaki çocuğun şüpheli B.K.'nin kendi oğlu olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan babanın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
