Haberler

Çocuğunu alkol masasına oturtan babaya gözaltı

Güncelleme:
İzmir'de sosyal medya üzerinden çocuğunu alkol masasına oturtan baba Bilal K., kötü muamele ve sağlık için tehlikeli madde temini suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulundu.

İzmir'de çocuğunu alkol masasına oturtarak o anları paylaşan baba gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre 11 Mart tarihinde Bilal K. isimli sosyal medya kullanıcısı, küçük yaştaki oğlunu alkol masasına oturttuğu anları paylaştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca kötü muamele ve sağlık için tehlikeli madde temini suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli baba Bilal K. yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu şahıs Karabağlar Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine intikal ettirildi. Şüphelinin adli sicil kaydının incelenmesinde; Bilal K'nin kişisel verilerin kaydedilmesi yayınlanması, kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret, kasten yaralama, 6284 6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ihlali, cinsel taciz, yağma, dolandırıcılık, 6136 sayılı kanuna muhalefet, evden hırsızlık, yalan tanıklık, özel hayatın gizliliğini ihlal, güveni kötüye kullanma ve kötü muamele suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
