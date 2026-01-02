Haberler

Aliağa'da akaryakıt istasyonunda kurşunlama olayında 2 tutuklama

Güncelleme:
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir akaryakıt istasyonu içerisinde meydana gelen kurşunlama olayı sonrası gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Olayla ilgili incelemelerde bir tabanca da ele geçirildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir akaryakıt istasyonun içerisinde yer alan yapının kurşunlanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Ocak günü Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda şüpheli şahıslar olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan yapının kurşunlandığı tespit edildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca da ele geçirildi.

Asayiş Büro Amirliği tarafından yürütülen tahkikat kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K.T., M.B., A.D.B. ve Ş.U. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.T. ve Ö.Z.Ö. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

