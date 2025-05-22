İzmir'de icra müdür yardımcısı ve katip rüşvetten gözaltında

İzmir'de icra müdür yardımcısı ve katip rüşvetten gözaltında
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İzmir'de icra müdür yardımcısı ve katip rüşvetten gözaltında
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İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli İcra Müdür Yardımcısı ve icra katibi, bir avukattan istediği rüşveti alırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü dosyasına yatan resmi tahsilatını hızlandırmak için İcra Müdür Yardımcısı Y.D. ve icra katibi B.B.(26), avukat D.Ç.'den 200 bin TL rüşvet istedi. Avukat D.Ç.'nin durumu şikayet etmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Kendisinden rüşvet istenildiği öne sürülen avukat, şüphelileri yakalatmak için istenilen 200 bin lirayı vereceğini kendilerine söyledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Avukat D.Ç. ile şüphelilerden İcra Müdür Yardımcısı Y.D. dün akşam saatlerinde bir kafede buluştu. D.Ç., seri numaraları alınmış parayı Y.D.'ye teslim ettiği esnada harekete geçen polis ekipleri şüpheli Y.D.'yi suç üstü yakalandı. Yapılan çalışmalar kapsamında katip B.B. de kısa süre sonra evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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