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İzmir'de 91 yaşında hayatını kaybeden adamın evinden çok sayıda silah bulundu

İzmir'de 91 yaşında hayatını kaybeden adamın evinden çok sayıda silah bulundu
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İzmir'in Konak ilçesinde, doğal yollarla hayatını kaybeden 91 yaşındaki Mehmet Emin Aktan'ın evinde yapılan aramada, çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan Mehmet Emin Aktan (91), 21 Haziran 2024 tarihinde Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evinde doğal yollarla hayatını kaybetti. Geçtiğimiz cuma günü polis ekiplerince yapılan çalışmalarda ise Aktan'ın evinde çok sayıda silah olabileceği tespit edildi.

ADETA BİR CEPHANELİK

Bunun üzerine savcılıktan alınan arama kararına istinaden daire içerisine giren polis ekipleri yaptıkları aramalarda; 11 adet çeşitli ebatlarda fişek atabilen tabanca, 85 adet tabancalara uygun şarjör, 7 adet uzun namlulu tüfek ve tüfeklere ait çok sayıda kartuş ve tabancalara uygun fişek ele geçirildi. Bahse konu malzemeler polis ekiplerince muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mehmet Emin Aktan Politika Güvenlik 3-sayfa Polis Konak izmir Hukuk Suç

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