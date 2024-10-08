İzmir'de 91 yaşında hayatını kaybeden adamın evinden çok sayıda silah bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan Mehmet Emin Aktan (91), 21 Haziran 2024 tarihinde Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evinde doğal yollarla hayatını kaybetti. Geçtiğimiz cuma günü polis ekiplerince yapılan çalışmalarda ise Aktan'ın evinde çok sayıda silah olabileceği tespit edildi.

ADETA BİR CEPHANELİK

Bunun üzerine savcılıktan alınan arama kararına istinaden daire içerisine giren polis ekipleri yaptıkları aramalarda; 11 adet çeşitli ebatlarda fişek atabilen tabanca, 85 adet tabancalara uygun şarjör, 7 adet uzun namlulu tüfek ve tüfeklere ait çok sayıda kartuş ve tabancalara uygun fişek ele geçirildi. Bahse konu malzemeler polis ekiplerince muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.