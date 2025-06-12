İzmir'de 75 Yaşındaki Adam Eşini Öldürüp İntihar Etti

İzmir'de 75 yaşındaki adam karısını öldürüp intihar etti

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren 75 yaşındaki yaşlı adam, aynı silahla kendi hayatına son verdi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Mis Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö.E. ile eşi Ş.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö.E., tabancayla eşine ateş etti. Kurşunları isabet ettiği Ş.E. kanlar içinde yere yığılırken M.Ö.E. aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.Ö.E. ve Ş.E.'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.