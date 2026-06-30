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İzmir'de korkutan yangın: 6 kişi dumandan etkilendi

İzmir'de korkutan yangın: 6 kişi dumandan etkilendi
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İzmir Karabağlar'da 7 katlı bir apartmanın 6. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mahsur kalan 6 kişi kurtarılırken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 7 katlı bir apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında mahsur kalan 6 vatandaş ekiplerce kurtarılırken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karabağlar ilçesi Üçkuyular Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın, diğer dairelere ve çevredeki binalara sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında apartmanda mahsur kalan 6 vatandaş ise ekipler tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen vatandaşlardan 4'üne sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapılırken, 2 vatandaş ise ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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