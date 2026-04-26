İzmir'de 7 gündür aranan kız çocuğu bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde günlerdir haber alınamayan ve ailesi tarafından alıkonulduğu iddia edilen 15 yaşındaki kız çocuğu sağ salim bulundu.

İzmir'in Buca ilçesinde günlerdir haber alınamayan ve ailesi tarafından alıkonulduğu iddia edilen 15 yaşındaki kız çocuğu sağ salim bulundu. Genç kızın psikolojik bunalım yaşadığı için evi kendi isteğiyle terk ettiği öğrenildi.

Fırat Mahallesi'nde yaşayan yüzde 25 zihinsel engelli Asya Karakuş (15), 20 Nisan tarihinde iş yerinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Durumu öğrenen anne Nesrin Doğan, emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Bu süreçte Asya adına açılan sahte sosyal medya hesaplarından aileye mesajlar gönderildi. Anne Doğan, kızının kendi iradesiyle gitmediğini ve bir şüpheli tarafından alıkonulduğunu ileri sürerek yetkililerden yardım istedi.

Başka bir evde kalmış

Kayıp kızı arama çalışmaları sürerken, Karakuş kendi isteğiyle ailesine geri döndü. Psikolojik bunalım yaşadığı gerekçesiyle evi terk ettiği belirtilen Asya Karakuş'un, kayıp olduğu süre boyunca annesiyle beraber yaşayan 20 yaşındaki bir kızın evinde kaldığı tespit edildi. Genç kızın ailesine sağ salim kavuşmasıyla birlikte olayla ilgili başlatılan arama çalışmaları sonlandırıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
