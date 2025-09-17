Haberler

İzmir'de 25 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Firari Yakalandı

İzmir'de 25 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Firari Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde yapılan uygulamada, 25 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.Ü. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada 25 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince 16 Eylül günü yapılan uygulamalarda H.Ü. (47) isimli bir kişi durduruldu. Yapılan GBT ve UYAP sorgulamasında H.Ü.'nün 'resmi belge düzenlenmesinde yalan beyan', 'parada sahtecilik' ve 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 25 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
BBP lideri Destici'den Kızılcık Şerbeti dizisine ağır sözler: Derhal yayından kaldırın

Destici'nin hedefindeki dizi: Derhal yayından kaldırın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FIFA'dan Türk kulübüne bir şok daha

FIFA'dan Türk kulübüne bir şok daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.