İzmir'de 25 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Firari Yakalandı

İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada 25 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince 16 Eylül günü yapılan uygulamalarda H.Ü. (47) isimli bir kişi durduruldu. Yapılan GBT ve UYAP sorgulamasında H.Ü.'nün 'resmi belge düzenlenmesinde yalan beyan', 'parada sahtecilik' ve 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 25 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - İZMİR