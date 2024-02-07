İzmir'de 2,5 Milyarlık Vurgunun Ardından 30 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

- İzmir'de 2,5 milyarı aşkın büyük vurgunda kayıplara karışan Ocakçı Holding sahibi iş insanı Sedat Ocakçı'nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir polisi, şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenliyor.