İzmir'de 13 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hırsız Yakalandı
İzmir'in Konak ilçesinde, üç ayrı dosyadan toplam 13 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hırsız O.B., polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde durumundan şüphelendikleri şahsı durdurdu. Şüphelinin 'hırsızlık ve silahlı yağma' suçlarından, üç ayrı dosyadan toplam 13 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.B. (23) olduğu belirlendi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan O.B., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa