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İzmir'de 126 Bin Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde şüphe üzerine bir araçta yapılan incelemede, çuval ve koliler içerisinde toplam 126 bin 448 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, gece saatlerinde ilçede bulunan bir akaryakıt istasyonu önündeki aracın durumundan şüphelendi. Şüphe üzerine aracı kontrol eden polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 9 bin 32 adet 14'lü film şarjör halinde toplam 126 bin 448 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ile, hap satışı için kullanılan 3 bin boş kutu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve 22 adet suç kaydı olduğu belirlenen M.T. (23) gözaltına alındı. Şüpheli, ele geçirilen hap ve kutularla birlikte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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