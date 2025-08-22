İzmir'de 10 Yıl Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı

İzmir'de 10 Yıl Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri'nin gerçekleştirdiği denetim sırasında, hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan K.İ. isimli zanlı yakalandı.

İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) tarafından yapılan uygulamada, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, dün gece kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında durdurulan K.İ. isimli şahsın yapılan sorgusunda, 'Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması' ile 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti' suçlarından arandığı ve toplamda 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli, gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İmajını tazeleyen Gonca Vuslateri, 40 yaş esprisiyle güldürdü

İmajını tazeleyen Gonca Vuslateri, 40 yaş esprisiyle güldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi

Suç örgütü lideri Türkiye'ye böyle getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.