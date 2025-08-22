İzmir'de 10 Yıl Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı

İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) tarafından yapılan uygulamada, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, dün gece kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında durdurulan K.İ. isimli şahsın yapılan sorgusunda, 'Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması' ile 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti' suçlarından arandığı ve toplamda 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli, gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi. - İZMİR