İzmir Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği iddialarına yalanlama

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ve ücretsiz olarak hizmet vermekte olan çevre yollarının mevcut işletme yapısının değiştirilmesine yönelik alınmış herhangi bir karar söz konusu olmadığı gibi, ücretli hale getirilmesine yönelik bir çalışma da bulunmamaktadır" denildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarda; daha önce Ankara Çevre Yolu için dile getirilen asılsız iddiaların, bu kez İzmir Çevre Yolu üzerinden tekrar kamuoyu gündemine taşındığının görüldüğü belirtilerek, "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ve ücretsiz olarak hizmet vermekte olan çevre yollarının mevcut işletme yapısının değiştirilmesine yönelik alınmış herhangi bir karar söz konusu olmadığı gibi, ücretli hale getirilmesine yönelik bir çalışma da bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı