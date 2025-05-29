İzmir Buca'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 4 Yaralı

İzmir Buca'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 4 Yaralı
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İzmir'in Buca ilçesinde 15 Mayıs günü çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 14 şüpheliden 8’i tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde 15 Mayıs günü çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili başlatılan çalışmada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; 15 Mayıs günü Buca ilçesinde yer anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada, A.N.A. (30) kafasına isabet eden kurşunla, F.A. (37) ise vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle hayatını kaybetti. E.A. (39) ile M.A. (24) ateşli silahla, A.B. (23) ile E.G. (33) ise kesici aletle yaralandı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği koordinesinde Motosikletli Timler Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirilirken olayla bağlantılı olduğu belirlenen 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden S.A. (34), A.S. (44), G.G. (33), K.B. (22), H.K. (26) ve A.B. (23) emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.A. (39), M.A. (24), H.A. (36), Ş.S. (19), H.U. (19), H.T. (24), İ.N. (27) ve O.G. (28) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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