İzmir Bergama'da motosiklette uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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İzmir'in Bergama ilçesinde emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen devriye ve denetim faaliyetleri sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir motosiklette yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik devriye ve denetim çalışmalarını sürdüren Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama esnasında durumundan şüphelenilen bir motosikleti durdurdu. Şahıslar üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Motosiklet üzerinde bulunan A.Y. (30) ve T.Ü. (30) isimli şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı