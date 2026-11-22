İzmir Bergama'da 15 yıl hapis cezası bulunan R.Ş. jandarma ekiplerince yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
İzmir'in Bergama ilçesinde kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ş., jandarma ekiplerince yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.
İzmir'in Bergama ilçesinde, kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ş. jandarma ekiplerince yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ş.'nin izini sürdü.
Yapılan takip sonucu yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı