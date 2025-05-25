İzmir'de zeytinlik alanda yangın! Kontrol altına alındı

İzmir'de zeytinlik alanda yangın! Kontrol altına alındı
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İzmir'de zeytinlik alanda yangın! Kontrol altına alındı
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İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken; ekiplerin iki buçuk saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu yaklaşık 2 buçuk saat sonra kontrol altına alındı.

İzmir'in Bayındır ilçesi Demircilik Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 uçak ve 2 helikopter ile havadan, 10 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozerle de karadan müdahale etti.

İKİ BUÇUK SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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