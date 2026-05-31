Bayındır'da zeytinlik alanda yangın

İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Demircilik Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle zeytinlik alanda yangın meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı