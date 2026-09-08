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İzmir Aliağa'da zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı

İzmir Aliağa'da zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı
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İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Hacıömerli Mahallesi'nde zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, gece saatlerinde Aliağa ilçesine bağlı Hacıömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Aliağa Belediyesi'ne ait su tankerleri ve iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin karadan yürüttüğü yoğun ve koordineli müdahale sayesinde yangın 4 saat içinde kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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