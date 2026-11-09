İzmir Aliağa'da HABAŞ fabrikasında patlama meydana geldi, yangın çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İzmir'de Demir Çelik Sanayi Bölgesi'ndeki HABAŞ (Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ) demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Olayın yaşandığı fabrika, drone ile havadan görüntülendi.

Aliağa ilçesi Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın gerçekleştiği fabrika, drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı