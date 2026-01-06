Haberler

İzmir Adliyesi önünde şüpheli paket paniği

Güncelleme:
İzmir Adliyesi önünde yol kenarına bırakılmış şüpheli paket paniğe neden oldu.

İzmir Adliyesi önünde yol kenarına bırakılmış şüpheli paket paniğe neden oldu. Emniyet görevlileri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, fünye ile patlatılan şüpheli paket boş çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Adliyesi önünde kapı girişinde kaldırım kenarında şüpheli paket olduğu bilgisi üzerine, Adliye ve çevresinde görevli polisler harekete geçti. Şüpheli paketin olduğu alan güvenlik çemberine alındı. Bölge araç ve yaya geçişlerine kapatıldı. Bir süre sonra bölgeye gelen bomba uzmanı, şüpheli paketi fünye ile patlattı. Paketin boş çıkması üzerine çevredekiler rahat nefes aldı.

Gördü tanıklarının ifadesine göre, şüpheli paketin bir araçtan yere düştüğü ve yoldan geçen bir vatandaş tarafından yol kenarına bırakıldığı öğrenildi.

PKK'nın saldırısını hatırlattı

Öte yandan, PKK'lı 2 terörist 5 Ocak 2017 tarihinde burada bir silahlı saldırı gerçekleştirmiş, Polis Memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuştu. Dün, hain saldırının yıl dönümüydü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
