Haberler

İzmir açıklarında 50 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 50 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında sahil güvenlik tarafından durdurulan lastik bot içinde 28'i çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bot içerisindeki 28'i çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-09) tarafından, 28 Aralık günü saat 06.10 sıralarında deniz üzerinde içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912), hareket halindeki lastik botu durdurdu. Durdurulan bot içerisinde yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen ve beraberindeki 28 çocuk olmak üzere toplam 50 kişi yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı
Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu: Eşini öldürdü, tanık olan çocuklarını kaçırdı

Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu