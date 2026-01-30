İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botlarda, 20'si çocuk toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından 28 Ocak günü saat 04.40 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-912, KB-22) tarafından hareketli lastik bot durduruldu. İçerisinde 20'si çocuk 33 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Ekipler aynı gün saat 11.30 sıralarında ise Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-351) ile tespit edilen bir başka lastik botu durdurdu. Sahil Güvenlik Botu (KB-118) tarafından yapılan müdahalede 10 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - İZMİR