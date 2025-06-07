İZBAN'da Sigara İçen Yolcu Tepki Topladı

İZBAN'da Sigara İçen Yolcu Tepki Topladı
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İzmir'de İZBAN treninde yolculuk yapan bir kişi, kalabalığa aldırış etmeden sigara içti ve külünü yere döktü. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

İzmir'de toplu ulaşım aracı olan İZBAN'da yolculuk yapan bir kişi, kalabalığa aldırmadan sigara içti ve külünü yere döktü. O anlar başka bir vatandaş tarafından kayda alındı.

Olay dün öğle saatlerinde kentin toplu ulaşım araçlarından olan İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) treninde meydana geldi. Trenle seyahat eden bir yolcu, diğer yolcuların sağlığını tehlikeye atarak sigara içmeye başladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Görüntüde trende oturarak seyahat eden bir kişinin arkadaşıyla konuşurken elinde sigara olduğu, küllerini yere döktükten sonra bir duman alıp etrafa saldığı anlar yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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