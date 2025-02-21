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İYİ Parti Eski İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'in Yaralanması Davasında Yeni Gelişme

İYİ Parti Eski İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'in Yaralanması Davasında Yeni Gelişme
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İYİ Parti eski Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'in silahla yaralanmasıyla ilgili davada, sanık Yahya K.'nin ev hapsi cezası, mahkeme tarafından cezaevine çevrildi. Savcılığın itirazı sonucu alınan bu kararla birlikte Yahya K. evinde gözaltına alındı.

İYİ Parti eski Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'in silahla yaralanması olayının sanıklarından Yahya K.'nin yaşı ve sağlık sebepleriyle ev hapsine çevrilen cezasına savcılık itiraz etti. İtirazı görüşen mahkeme, Yahya K.'nin cezasını cezaevinde hapse çevirdi.

İYİ Parti eski Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'in silahla yaralanması olayıyla ilgili Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada partinin eski genel idare kurulu üyesi A.K. beraat ederken, eşi Yahya K. (80) 10 yıl hapis cezası almış ve bu ceza yaşı ile sağlık sebepleriyle cezasını elektronik kelepçeyle ev hapsine çevrilmişti. Mahkeme heyeti diğer 6 sanığa toplam 87 yıl hapis cezası vermişti.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, üst mahkemeye Yahya K.'nin ev hapsi şeklindeki cezasına itiraz etti. İtirazı görüşen Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Yahya K.'nin ev hapsi şeklindeki cezasını, cezaevinde cezaya dönüştürdü. Karar üzerine Yahya K., Antalya İl Jandarma ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından evinde gözaltına alındı.

Yahya K.'nin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından infaz savcılığına çıkarılacağı ve cezaevine götürüleceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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