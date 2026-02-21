Balıkesir'de zemin çökünce beton mikseri devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde istinat duvarı çalışması sırasında zeminin çökmesi sonucu beton mikseri devrildi. Beton mikserinin çarparak devirdiği ağaçların altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti, mikser sürücüsü yaralandı.

Olay, Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gökceyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Gökçeyazı Çok Programlı Lise bahçesinde istinat duvarı yapım çalışması yapıldığı esnasında, zeminin çökmesi sonucu 10 BY 553 plakalı beton mikseri devrildi. Yan yatan beton mikserinin çarparak devirdiği ağaçlar çalışanların üzerine yıkıldı. Kaza sonrası yıkılan ağacın altında kalan Şakir Özcan isimli işçi hayatını kaybetti. Beton mikseri sürücüsü S.U. (57) da yaralandı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan S.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı