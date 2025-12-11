Haberler

İtfaiye eve merdiven uzatarak girdi, çocuğun uyuduğu ortaya çıktı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde evde kapıyı açmayan çocuk paniğe neden oldu.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde evde kapıyı açmayan çocuk paniğe neden oldu. İtfaiye erleri merdiven uzatarak daireye girerken çocuğun uyuduğu anlaşıldı.

Merkez Şehitlik Mahallesi 40. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 6'ncı katında yaşayan kadın, çocuğunu okuldan almak için dışarı çıktı. Kadının 15 yaşındaki oğlu S.S. de, kapı sürgüsünü çekip uyudu. Eve gelen anne, kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenle daireye çıktı. Eve giren ekipler, çocuğu uyandırarak kapıyı açtı. - DİYARBAKIR

