İtfaiye erlerinin yangını söndürmek için zamanla yarıştığı anlar kamerada

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde itfaiye erlerinin bir evde çıkan yangını söndürmek için zamanla yarıştığı anlar kask kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 5 Nisan Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin dumanla kaplanan evde yangını söndürme çabaları kask kameralarına yansıdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı