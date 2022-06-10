İtfaiye ekibi yangına giderken kaza yaptı 2 yaralı - Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otel yangınına giden itfaiye aracı kaza yaptı. 2 itfaiye eri yaralandı.

Bodrum Güvercinlik'te bir otelde çıkan yangına müdahaleye giden Büyüksehir Belediyesi itfaiye ekibi, Güvercinlik-Mumcular kavşağında kaygan zemin nedeni ile kaza yaptı. Kazada araç içersinde bulunan itfaiye eri ve şoförü yaralandı. Kaza sonrasında itfaiye şoförü ayakta tedavi edilirken, itfaiye eri ise kontrol amaçlı Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın hemen ardından sosyal medyadan açıklama yapan Muğla Büyük Şehir Belediye Başkanı Osman Gürün üzüntüsünü dile getirerek "Bodrum Güvercinlik'te bir otelde çıkan yangına müdahaleye giderken kaza geçiren İtfaiye ekibimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenmek beni mutlu etti. Sağlığınız her şeyden önemli çocuklar" notunu paylaştı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa