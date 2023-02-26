- İtalya'daki tekne faciasında can kaybı 43'e yükseldi

ROMA - İtalya Sahil Güvenliği, İtalya açıklarında meydana gelen tekne faciasında 43 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini, 80 göçmenin ise kazadan sağ kurtulduğunu açıkladı.

İtalya'nın Calabria bölgesindeki Crotone'ye bağlı sahil beldesi Steccato di Cutro açıklarında meydana gelen tekne faciasında can kaybı arttı. İtalya Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen tekne faciasında 43 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği belirtilerek, 80 göçmenin ise kazadan sağ kurtulduğu ifade edildi. Açıklamada, "Şu anda bir kısmı gemi enkazından sonra kıyıya ulaşmayı başaran toplam 80 kişi sağ kurtuldu. Kıyı boyunca 43 ceset bulundu" denildi.

Düzensiz göçmenlerin bulunduğu ahşap teknenin "kıyıdan birkaç metre açıkta" kayalara çarpması sonucu battığı belirtilerek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Cutro Belediye Başkanı Antonio Ceraso basına yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler arasında kadınların ve çocukların bulunduğunu belirterek, teknenin olumsuz hava şartları sonucu "parçalandığını" ve enkaz kalıntılarının sahil şeridinde yaklaşık 300 metre boyunca dağıldığını söyledi.

Calabria İtfaiye Sözcüsü Danilo Maida, itfaiyecilerin denizde jet skilerle arama yaptığını, ancak hava şartlarının kötü olması nedeniyle operasyonun zorlaştığını ifade etti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ölümcül olay için "derin üzüntü" duyduğunu açıklayarak, denizde daha fazla ölümü önlemek için düzensiz deniz göçünü durdurma sözü verdi.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ise, "Düzensiz göç kanallarına karşı kararlı bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini gösteren büyük bir trajedi" ifadelerini kullanarak, göçmenlere Avrupa'da "daha iyi bir yaşamın hayalini" sunan, insan tacirlerini zengin eden ve "günümüzdeki gibi trajedilere neden olan" deniz geçişlerinin durdurulmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Uluslararası Göç Örgütü'nün Kayıp Göçmenler Projesi'ne göre 2014'ten bu yana Orta Akdeniz'de 20 bin 333 kişi hayatını kaybetti veya kayboldu.