İtalya'da otoyolda yakıt tankeri patladı

İtalya'nın Teano kentindeki otoyolda yakıt tankeri patlayarak alev topuna döndü.

İtalya'nın Caserta bölgesine bağlı Teano kasabası yakınlarındaki A1 otoyolunda ağır vasıta bir araç, yakıt tankerine çarptı. Alev alan tanker, bomba gibi patladı. O anlar amatör kameraya yansırken, yakıt tankeri alev topuna döndü. Patlamanın şiddetiyle çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı. Olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri bölgeyi hızla tahliye etti. Olayda can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. - ROMA