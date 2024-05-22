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İtalya'da organize suç örgütüne operasyon: 19 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol ve İtalyan güvenlik makamlarıyla yapılan ortak çalışma sonucunda İtalya'da Barış Boyun'un liderliğini yaptığı organize suç örgütüne operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 17 Türk ve 2 İtalyan şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kırmızı bültenle aranan elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik KOM Başkanlığımız, Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve İtalyan güvenlik makamlarınca ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucu İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano'da operasyon düzenlendi. Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 17'si Türk ve 2'si İtalyan toplam 19 şüpheli yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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