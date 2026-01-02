İtalya'nın çeşitli bölgelerinde art arda çığ düştü: 2 ölü

İtalya'da yetkililer, ülkenin çeşitli bölgelerinde art arda meydana gelen çığ olaylarında 2 kişi hayatını kaybettiğini ve 3 kişi yaralandığını bildirirken, şiddetli rüzgar ve yoğun kar yağışının arama-kurtarma çalışmalarını ve helikopterlerle müdahaleyi zorlaştırdığını açıkladı.

Kış mevsiminin ve şiddetli rüzgarların etkisini sürdürdüğü İtalya'da yetkililer, ülkenin farklı bölgelerinde art arda çığ olayları yaşandığı açıkladı. İtalya merkezli Alp Dağları Kurtarma Ekibi (Soccorso Alpino) tarafından yapılan açıklamada, ilk önce Fransa sınırındaki Piedmont bölgesi yakınlarındaki Maira Vadisi'nde bir çığ meydana geldiği ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada, bölgede etkisini gösteren güçlü rüzgarların arama-kurtarma faaliyetlerini zorlaştırdığının altı çizilerek ekiplerin helikopterler ile çığ bölgesine ulaşmasına engel olduğu aktarıldı. Kurtarma ekiplerinin çığ bölgesine alçak irtifalardan yaya olarak ulaşmak zorunda kaldığı bildirildi. Yetkililer, Piedmont bölgesinde yaşanan başka bir çığ olayını da takip ettiklerini belirtti ancak duruma ilişkin herhangi bir detay verilmedi.

Bir kişi kendi imkanlarıyla çığdan kurtuldu

Yetkililer, Torino şehrine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta kalan Pragelato kayak merkezinde de bir kadının çığ altında kaldığını ancak kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardığını bildirdi. Arama-kurtarma ekiplerinin yaraları nedeniyle yerinden kıpırdayamayan kazazedenin yardımına yetişmek için çalışmalarını sürdürdüğü ancak bölgedeki olumsuz hava şartlarının helikopter ile müdahaleyi zorlaştırdığının altı çizildi.

Elli yaşındaki dağ kayakçısı hayatını kaybetti

İtalya basınına yansıyan haberlerde ise ülkenin kuzeydoğusundaki Veneto bölgesindeki Dolomit Dağları'nın Vicenza şehri yakınlarında kalan kısmında bir çığ daha meydana geldiği ve olayda 50 yaşındaki bir dağ kayakçısının çığ altında kaldığı belirtildi. Helikopterle olay yerine gelen arama-kurtarma ekipleri, kayakçıyı kurtarmayı başaramadı.

Bölgede son günlerde etkisini gösteren yoğun kar yağışları ve güçlü rüzgarlar Alp Dağları'ndaki çığ riskini yükseltirken yerel yetkililer de şartların belirsizliğini koruması nedeniyle dikkatli olunması ve pist dışı gezilerden kaçınılması konusunda uyarılarda bulundu. - ROMA