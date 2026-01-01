İsviçre'deki patlamada can kaybı 40'a yükseldi

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan İsviçre polisine dayandırılarak yapılan açıklamaya göre, lüks kayak merkezi Crans-Montana'daki eğlence mekanında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi.

İsviçre, yeni yıla faciayla başladı. Valais kantonunda bulunan lüks kayak merkezi Crans-Montana'da 300 kişi kapasiteli eğlence mekanında meydana gelen patlamada bilanço ağırlaştı. İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan İsviçre polisine dayandırılarak yapılan açıklamaya göre, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi. Olay yerine 10 helikopter, 40 ambulans ve 150 kurtarma ekibi gönderilirken, yoğun bakım ünitelerinin dolduğu öğrenildi.

"Saldırı söz konusu değil"

Valais Kantonu Polis Komutanı Frederic Gisler düzenlenen basın toplantısında, ölü sayısını belirtmedi ancak onlarca kişinin öldüğünün tahmin edildiğini ve 100'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Valais kantonu Başsavcısı Beatrice Pilloud ise patlamaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Pilloud, öncelikli olarak yangını değerlendirdiklerini, bir saldırının söz konusu olmadığını ve ailelere saygı gereği şu anda daha fazla açıklama yapamayacağını belirtti.

Mağdurların kimliklerinin tespiti ve cenazelerin ailelere mümkün olan en hızlı şekilde iadesi için çalışmaların devam ettiğini aktaran Başsavcısı Pilloud, "Bunu yapmak için önemli bir çalışma yapılması gerekiyor. ve bu önemli çalışma, bölgenin kapatılmasını gerektirecek" dedi. - BERN