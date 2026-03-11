Haberler

İsviçre'deki otobüs yangını failinin İsviçre vatandaşı olduğu açıklandı

İsviçre'deki otobüs yangını failinin İsviçre vatandaşı olduğu açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsviçre'deki otobüs yangınında 6 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı. Yangının failinin ruh sağlığının yerinde olmadığı değerlendirilen yaklaşık 60 yaşlarındaki bir İsviçre vatandaşı olduğu bildirildi. Yangının çıkma sebebi üzerinde incelemeler devam ediyor.

İsviçre'de dün 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı otobüs yangınında failin, yaklaşık 60 yaşlarında ve ruh sağlığının yerinde olmadığı değerlendirilen İsviçre vatandaşı bir erkek olduğu açıklandı.

İsviçre'de yetkililer, dün 6 kişinin hayatını kaybettiği otobüs yangını faciasına ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Yapılan incelemelerin, olayın bir kişinin üzerine döktüğü yanıcı maddeyle kendini ateşe vermesi sonucu meydana geldiğine işaret ettiği belirtildi. Ortamda yeterli oksijen, ısı ve yanıcı madde bulunması nedeniyle yangının hızla yayıldığı kaydedildi. Freiburg Kantonu Başsavcısı Raphael Bourquin, şüphelinin yaklaşık 60 yaşlarında İsviçre vatandaşı bir erkek olduğunu açıkladı. Bourquin ayrıca olayın bir terör eylemi olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını bildirdi. Şüphelinin adli sicil kaydının bulunmadığını da belirten Bourquin, yapılan incelemelerin söz konusu kişinin ruh sağlığının yerinde olmadığına işaret ettiğini ifade etti. Başsavcı, "Bunun bir terör eylemi olabileceğini düşündürecek hiçbir kanıt yok. Aksine, ailesi onun kayıp olduğunu bildirmiş. Mevcut soruşturma onu dışlanmış ve sorunlu bir birey olarak tanımlıyor" ifadelerini kullandı. Bourquin, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kimlik tespit çalışmaları sürüyor

Yangında hayatını kaybeden kişilerin 15 ile 65 yaşları arasında olduğu ve aralarında bir reşit olmayan kişinin de bulunduğunun tahmin edildiği açıklandı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini ve bu sürecin birkaç gün sürebileceğini bildirdi.

Ayrıca yangın sırasında otobüs kapılarının açıldığı, ancak bunun bir patlama sonucu mu yoksa manuel olarak mı gerçekleştiğinin henüz netlik kazanmadığı ifade edildi. Yetkililer, bu durumun da soruşturma kapsamında incelendiğini belirtti.

"Yangın otobüs son durağa yaklaşırken çıkmıştı"

Yanan otobüsün Postauto şirketine ait olduğu ve Düdingen ile Bern'in yaklaşık 26 kilometre batısında bulunan Kerzers arasında hizmet verdiği açıklanmıştı. Yangının otobüsün Kerzers'teki son durağa ulaşmasına kısa süre kala çıktığı bildirilmişti. Olayda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

İsviçre Konfederasyon Başkanı Guy Parmelin, olayla ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamada, "İsviçre'de meydana gelen ağır bir yangında yeniden insanların hayatını kaybetmiş olması beni derinden sarsıyor ve üzüyor" demişti. - ZÜRİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
İsrail füzesiyle vurulan Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı

Bir petrol merkezini daha bu hale getirdiler
Rojin Kabaiş'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...

Rojin'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak

Tartışılan plakalarla ilgili yeni karar: Onları geçerli kabul ediyoruz
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Erdoğan "Emeklilere müjde" diyerek duyurdu
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti

Askeri üssünü ABD'ye açmayan liderden, bir "füze" de İsrail'e
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım

İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
ABD ve İsrail, İran'ın donanma üssünü hedef aldı

Dumanların yükseldiği yer, ülke ordusunun kalbi