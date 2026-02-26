Haberler

Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler

Güncelleme:
İsveç basını, Maliö'de gerçekleştirilen NATO stratejik tatbikatları sırasında Rusya'ya ait bir insansız hava aracının Fransa'ya ait Charles de Gaulle uçak gemisine yaklaştığını ve İsveç ordusunun müdahale ederek İHA'ya elektronik harp yöntemleri ile uzaklaştırdığını öne sürdü.

İsveç basını, bölgede sürdürülen NATO stratejik tatbikatları sırasında İsveç'in Malmö limanında konuşlu Fransa'ya ait Charles de Gaulle uçak gemisi çevresinde Rusya'ya ait insansız hava araçlarının tespit edildiğini öne sürdü.

NATO bünyesinde yürütülen stratejik tatbikat faaliyetleri ve çeşitli operasyonlar kapsamında İsveç'in Malmö limanında konuşlu bulunan Fransa Deniz Kuvvetleri'ne ait uçak gemisi Charles de Gaulle yakınlarında dikkat çeken bir güvenlik sorunu yaşandığı iddia edildi.

RUS İHA'SI PANİK YARATTI

İsveç basınında yer alan bir habere göre, bölge açıklarında bulunan Rusya'ya ait bir savaş gemisinden havalanan insansız hava aracının (İHA) uçak gemisine yaklaştığı tespit edildi.

HEMEN KARŞILIK VERİLİRDİ

Durumun fark edilmesi üzerine İsveç Silahlı Kuvvetleri müdahale için harekete geçerek İHA'ya karşı elektronik harp yöntemlerine başvurdu.

İsveç ordusunun İHA'ya yönelik sinyal bozma müdahalesinin ardından İHA'nın kaybolduğu bildirildi. Ancak söz konusu aracın Rus gemisine geri dönüp dönmediği ya da denize düşüp düşmediği henüz netlik kazanmadı. Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

