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Sarıyer İstinye açıklarında makine arızası yapan tekne, içindeki 4 kişiyle birlikte Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Sarıyer İstinye açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde 4 kişi olduğu belirtilen ve makine arızası yaşayan 10 metrelik tekne sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı KEGM-5 can kurtarma botu sevk edildi. Ekipler tarafından yedeklenen arızalı tekne, İstinye Marina'da emniyete alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı