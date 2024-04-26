İstiklal Caddesi'ndeki Terör Saldırısı Davasında Karar Çıktı

İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashir'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Albashir'in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. - İSTANBUL