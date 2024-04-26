İstiklal Caddesi'ndeki Terör Saldırısı Davasında Karar Çıktı
İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin davada, bombayı bırakan Ahlam Albashir dahil 36 sanığın yargılanması sonuçlandı. Mahkeme, Albashir'i 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezasına çarptırdı.
İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashir'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Albashir'in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. - İSTANBUL